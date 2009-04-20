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Spor

UEFA'dan şikeci takıma tarihi ceza

20 Nisan 2009 23:54

Makedonya'nın Pobeda futbol takımı, şike yaptığı gerekçesiyle 8 yıl Avrupa kupalarına katılamayacak.

Pobeda'nın, 2004 yılında Ermenistan'ın Pyunik takımı ile gizli anlaşma yaptığının, UEFA tarafından yapılan incelemeler sonunda tespit edildiği ve Pobeda'nın, suçlu bulunarak Avrupa kupalarına 8 yıl katılmama cezası verildiği bildirildi. UEFA'nın ayrıca Pobeda Kulübü Başkanı Aleksandar Zabriçanez ile antrönörü Nikolçe Zdraveski'ye de ömür boyu çalışma yasağı getirdiğibelirtildi.

Makedonya Ligi'nde iki kez şampiyonluk yaşayan Pobeda'ya verilen bu ceza, Makedonya Futbol Federasyonu'na futbol kurallarının ciddiyetini belirten bir uyarı olarak yorumlanırken, kesilen cezayı Mişel Platini'nin de onayladığı açıklandı.

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