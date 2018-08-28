UEFA'dan Şenol Güneş'e davet

UEFA, Elit Kulüp Teknik Direktörleri toplantısına Şenol Güneş'i davet etti.

4 Eylül salı günü TSİ 15.00-19.30 arası gerçekleştirilecek toplantıya katılacak olan diğer isimler ise şu şekilde:

Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.