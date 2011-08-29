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Spor

UEFA’dan Şenol Güneş ve Burak Yılmaz’a ceza

UEFA, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 2, futbolcu Burak Yılmaz'a ise 3 maç ceza verdi.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - UEFA, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 2, futbolcu Burak Yılmaz'a ise 3 maç ceza verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi play-off eleme maçında Athletic Bilbao ile yapılan maç anımsatılarak, ''Buna göre Güneş'e 2, Burak'a 3 maç ceza verildi. Ayrıca kulübümüze de Athletic Bilbao maçında 5 oyuncumuzun sarı kart görmesi nedeniyle kurallar gereği 5 bin 250 Euro para cezası kesildi'' denildi.

Söz konusu maçın ilk dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Burak Yılmaz, verilen cezaya göre takımın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılacağı Inter, Lille ve CSKA Moskova maçlarında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ise Inter ve Lille maçlarında futbolcularının başında yer alamayacak.


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