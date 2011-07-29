-UEFA'DAN SARVAN VE ERSOY'A GÖREV İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Oğuz Sarvan ve Erol Ersoy, UEFA tarafından gözlemci olarak görevlendirildi. Futbol Federasyonundan alınan bilgeye göre, Oğuz Sarvan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile Bosna-Hersek takımı Zeljeznicar arasında 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş maçında gözlemcilik yapacak. Erol Ersoy ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 2 Ağustos Salı akşamı, Atina'da Yunanistan'dan Panathinaikos ile Danimarka'dan Odense arasındaki maçta gözlemci olacak.