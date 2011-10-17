-UEFA'dan Sarvan ve Ceylan'a görev İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - UEFA, Oğuz Sarvan ile Hasan Ceylan'ı UEFA Avrupa Ligi maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Sarvan, 20 Ekim Perşembe günü Hollanda'da AZ Alkmaar ile Austria Wien arasında oynanacak grup maçında gözlemci olarak görev yapacak. AZ Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. UEFA, Hasan Ceylan'ı da 20 Ekim Perşembe günü yapılacak Athletic Bilbao-FC Salzburg grup karşılaşmasında görevlendirdi. Saat 22.05'te başlayacak maç Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.