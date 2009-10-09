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Spor

UEFA'dan Sarvan ve Ceylan'a görev

09 Ekim 2009 19:09

UEFA, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ı UEFA Avrupa Ligi'nde, gözlemci Hasan Ceylan'ı da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde görevlendirdi.
     Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarvan, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Toulouse ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 5 Kasım tarihinde oynanacak karşılaşmada gözlemci olarak görev alacak.
     Hasan Ceylan da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar ve İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 20 Ekim'de oynanacak karşılaşmada gözlemci olarak görev yapacak.

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