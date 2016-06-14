UEFA'dan Rusya'ya EURO 2016'da ertelemeli diskalifiye cezası

EURO 2016'da İngiltere ile Rusya maçı öncesi her iki ülkenin taraftalarının Marsilya'da birbirlerine saldırdığı olaylarla ilgili UEFA Rusya'ya ertelenmiş diskalifiye cezası verdi.

Marsilya savcısı, bugün bir otobüste gözaltına alınan Rus taraftarların tamamının, şoförleriyle beraber 24 saat süreyle tutuklanmasına karar verdi.

UEFA olayların sorumluluğunun Rus holiganlara ait olduğunu belirtti. UEFA ayrıca Rusya Federasyonu'na 150 bin euro para cezası da verdi.

UEFA Rus holiganların şiddete devam etmeleri halinde cezanın bu turnuvada çekileceği bilgisi de verildi.