UEFA'dan Palabıyık ve Göçek'e görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme, Hüseyin Göçek'e de Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, yarın Dinamo Zagreb-Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

FIFA kokartlı Hüseyin Göçek ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 26 Temmuz Perşembe günü Rudar Velenje-FCSB karşılaşmasında düdük çalacak.

Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'daki müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler oldu.