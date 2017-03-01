UEFA'dan Olympiakos ile karşılaşacak Beşiktaş'a taraftar yasağı

Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak maçlarda taraftarlar deplasmana gidemeyecek. UEFA, Osmanlıspor'un Olympiakos ile oynadığı maçlar için böyle bir karar almamıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi, Yunanistan resmi makamlarınca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması" talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur.

UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır."