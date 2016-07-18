UEFA'dan Monaco yalanlaması

UEFA, Monaco'nun, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçının güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında yapılması başvurusunda bulunduğuna yönelik haberleri yalanladı.

Monaco'nun, Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı ve darbe girişimi sonrasında yaşanabilecek güvenlik endişesi gerekçesiyle, Fenerbahçe maçının Türkiye dışında oynanmasına yönelik şimdiye kadar herhangi bir başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Monaco arasındaki eşleşmenin ilk maçı 26 ya da 27 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı ise 2 ya da 3 Ağustos'ta Monaco'da oynanacak.