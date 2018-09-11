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Spor

UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turu müsabakası yönetecek

11 Eylül 2018 21:28

FIFA Kokartlı Türk kadın hakem Melis Özçiğdem, Hollanda'nın Ajax ile Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımları arasında 12 Eylül 2018 Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk müsabakasını yönetecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Duivendrech kasabasında bulunan De Toekomst Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını FIFA Kokartlı kadın yardımcı hakemler Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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