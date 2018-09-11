UEFA'dan Marsilya'ya ceza!

UEFA, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna sevk edilen Marsilya kulübüne seyircisiz oynama cezası verdi.

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Leipzig, Salzburg ve Atletico Madrid maçlarında taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Marsilya kulübü, aldığı seyircisiz oynama cezasını 20 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçıyla çekecek. Kulüp 2 yıl içinde aynı sebeple bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilirse bir iç saha maçını daha seyircisiz oynayacak.

UEFA ayrıca, Marsilya kulübüne 100 bin Euro'luk bir para cezası keserken geçtiğimiz sezonun Avrupa Ligi final maçının oynandığı statta taraftarlarının yol açtığı tahribat nedeniyle Lyon kulübüne verilen maddi zararı 1 ay içinde karşılamasını istedi.