UEFA'dan maç yorumu

UEFA, Türkiye'nin, Belçika ile 1-1 berabere kaldığı maça ilişkin, "Emre'nin beraberlik golü, Belçika'ya galibiyet şansı vermedi" yorumunu yaptı.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), (A) Milliler'in, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 2. maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldığı maça ilişkin, "Emre'nin beraberlik golü, Belçika'ya galibiyet şansı vermedi" yorumunu yaptı. Belçika basını: Mucizeyi kaçırdık
UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, "Emre Belözoğlu, 74. dakikada penaltıdan attığı beraberlik golüyle Türkiye'yi yenilgiden kurtardı" denilirken, maçın 13. dakikasında, Tuncay'ın sakatlanmasıyla ay-yıldızlıların ilk talihsizliği yaşadığı ifade edildi.
"Belçika, Wesley Sonck'un 31. dakikada attığı golle ilk yarıda liderliği ele geçirdi" denilen haberde, Witsel'in topa elle müdahalesi sonucunda, Emre'nin penaltı atışı fırsatını gole çevirdiği kaydedildi. İspanya zirvede Maçtan notlar
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