UEFA'dan maç yorumu



UEFA, Galatasaray'ın Bordeaux zaferini 'Sabri, Galatasaray'ı acıdan kurtardı' başlığıyla manşetine taşırken, Harry Kewell'ın golü için de 'durdurulamaz şut' yorumunu yaptı.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda son 16'ya kalmasını, resmi internet sitesinin anasayfasından ''Sabri, Galatasaray'ı acıdan kurtardı'' başlığıyla duyurdu.



UEFA'nın internet sitesi ''uefa.com''da, Galatasaray'ın dün akşam 3. tur rövanş karşılaşmasında, Sabri'nin ayağından bulduğu son dakika golüyle, gollü geçen geceyi şaşırtıcı bir şekilde noktaladığı yorumu yapıldı.



Haberde, UEFA Kupası'nın elemeli maçlarında, deplasman takımlarının attığı gollerin avantaj sayıldığına vurgu yapılarak, Girondins de Bordeaux'nun maçın henüz ilk saniyelerinde Bellion'un ayağından bulduğu golle öne geçtiği belirtildi.



Galatasaray'ın Bellion'un golüyle ''maça affallayarak başladığı'' yorumunda bulunan uefa.com, Bülent Korkmaz'ın ilk kez teknik direktör olarak çıktığı maçta, ev sahibi takımın 43. dakikada Arda ile eşitliği sağladığını, henüz bu golün sevinci sürerken sarı-kırmızılıların, Harry Kewell ile öne geçtiğini yazdı.



UEFA'nın resmi internet sitesi, Harry Kewell'in 44. dakikada yaklaşık 20 metreden attığı gol için ''durdurulamaz'' şut yorumunda bulundu.



Haberde, sırada Almanya'nın Hamburg takımı olduğu belirtilirken, 3-1'den 3-3'e gelen maçta son sözü Sabri'nin söylediği kaydedildi.



