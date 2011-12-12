UEFA'dan 'küme düşürme' açıklaması

T24

Türkiye'deki şike soruşturması devam ederken, basında, şike suçundan küme düşmenin kaldırılması yönünde taleplerin olduğu haberleri yer almıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA yetkilisi, TFF'nin kendi içinde alacağı bir kararın UEFA'yı ilgilendirmediğini ifade ederek, "TF'nin kendi içinde alacağı kararlar UEFA'yı ilgilendirmez. Ancak UEFA'yı ilgilendiren konuların başında, UEFA'nın terpit ettiği müsabakalar vardır. Örneğin, Avrupa kupalarında yapılan şike kokan maçlar ya da oyuncuların dopingli çıkması. Bizi bunlar ilgilendiriyor. TFF'nin aldığı konular onları ilgilendirir. Küme düşürülüp düşürülmeyeceği de Federasyon'un kararıdır" dedi.