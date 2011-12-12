T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan 'küme düşürme' açıklaması

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir takımın ligden küme düşürülüp düşürülmeyeceği...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir takımın ligden küme düşürülüp düşürülmeyeceği ile ilgili alacağı kararın, kendilerini ilgilendirmediğini belirtti.

Türkiye'deki şike soruşturması devam ederken, basında, şike suçundan küme düşmenin kaldırılması yönünde taleplerin olduğu haberleri yer almıştı. 

UEFA'dan 'küme düşürme' açıklamasıKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA yetkilisi, TFF'nin kendi içinde alacağı bir kararın UEFA'yı ilgilendirmediğini ifade ederek, "TF'nin kendi içinde alacağı kararlar UEFA'yı ilgilendirmez. Ancak UEFA'yı ilgilendiren konuların başında, UEFA'nın terpit ettiği müsabakalar vardır. Örneğin, Avrupa kupalarında yapılan şike kokan maçlar ya da oyuncuların dopingli çıkması. Bizi bunlar ilgilendiriyor. TFF'nin aldığı konular onları ilgilendirir. Küme düşürülüp düşürülmeyeceği de Federasyon'un kararıdır" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24