UEFA'dan 'kış Dünya Kupası'na destek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'ya üye 54 futbol federasyonu, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası'nın tarihinin değiştirilmesine destek verdiklerini açıkladılar.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkan Yardımcısı Jim Boyce, "Bu toplantıdan çıkan sonuç, Dünya Kupası'nın yaz aylarında Katar’da düzenlenmesinin mümkün olmadığıdır." dedi.

Bu konuda herkesin görüş birliği içinde olduğunu belirten Boyce, şampiyonanın hangi tarihlerde düzenleneceği konusunda ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Jim Boyce, bundan sonra, 2022 Dünya Kupası'nın Ocak, Kasım ya da Aralık aylarından hangisinde yapılacağıyla ilgili bir tartışma yaşanacağını söyledi.

FIFA'nın Katar'da yaz aylarındaki yüksek sıcaklık nedeniyle turnuvayı kış aylarına taşıması yönünde bir süredir çağrılar yapılıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Dyke da, Katar'da uygun bir maç takvimi üzerinde uzlaşma sağlanamazsa Dünya Kupası'nın başka bir ülkeye taşınabileceğini belirtmişti.

Katar'ın Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Hasan el Tavadi ise turnuvanın başka bir ülkede oynatılması çağrılarını reddetmiş, tüm hazırlıkların yapıldığını söylemişti.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu Katar'da yapılması planlanan 2022 Dünya Kupasını kış dönemine taşımaya kararlı olduğunu söylemişti.

UEFA'nın kararı Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde yapılan toplantının ardından açıklandı.

FIFA Yönetim Kurulu'nun da 2022 Dünya Kupası'nın kış aylarına alınması konusunda 3 Ekim'de Zürih'te yapacağı toplantıda bir prensip kararı alması bekleniyor.

BBCTürkçe