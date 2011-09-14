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Spor

UEFA'dan kadın hakem Gökçek'e görev İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 19:19

-UEFA'dan kadın hakem Gökçek'e görev İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - FIFA kokartlı kadın hakem Deniz Dilan Gökçek, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında görev yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Gökçek, Letonya'nın başkenti Riga'da 17-22 Eylül tarihlerinde oynanacak 8. Grup maçlarında düdük çalacak.  Letonya, Rusya, Danimarka ve Yunanistan'ın bulunduğu gruptaki maçlarda ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Belgin Kumru da görev alacak. Eylül ayında 10 grupta oynanacak 1. eleme turu maçlarında gruplarını ilk 2 sırada bitiren toplam 20 takım ve en iyi grup üçüncüsü, seri başları Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte, 2. eleme turuna yükselecek. İkinci eleme turunda ve sonra oynanacak final grubunda başarılı olan 7 takım, Temmuz 2012'de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2012 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak.  Türkiye'nin turnuvaya direkt katılacağı bildirildi.

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