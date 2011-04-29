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Spor

UEFA'DAN IRKÇI TEZAHÜRATA CEZA ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 14:16

-UEFA'DAN IRKÇI TEZAHÜRATA CEZA ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçlarında taraftarları ırkçı tezahüratta bulunan İskoçya'nın Glasgow Rangers Kulübüne 80 bin avro ceza verdi. UEFA'nın açıklamasında, Rangers taraftarlarının Hollanda'da 10 Mart'ta oynanan ilk maçta ve Glasgow'da 17 Mart'taki ikinci karşılaşmada ırkçı tezüharütta bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. İki maç için toplam 80 bin avro para cezasına çarptırılan Rangers'a ayrıca, Avrupa kupalarındaki ilk deplasman maçı için taraftarlarına bilet satamama cezası da verildi.  Rangers taraftarlarının 3 yıl içinde aynı hareketi tekrar etmesi halinde kulübe bir maç saha kapatma cezası ve başka cezalar verilecek.

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