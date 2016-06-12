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Spor

UEFA'dan İngiltere ve Rusya'ya EURO 2016'dan ihraç uyarısı

Rusya için ayrıca 'ırkçılık ve meşale yakma' suçlarından soruşturma açıldı

12 Haziran 2016 20:49

UEFA, Euro 2016'da dün Marsilya'da oynanan İngiltere-Rusya maçında taraftarların çıkardığı olaylar sebebiyle her iki federasyona şiddetin devam etmesi halinde turnuvadan ihraç edileceklerini bildirdi.

Dün akşam Marsilya'da oynanan EURO 2016 B Grubu ilk maçında İngiltere ve Rusya berabere kalırken maça tribünlerde ve dışarıda yaşanan olaylar damga vurdu. Konu ile alakalı bir açıklama yapan UEFA, çıkan olaylar sebebi ile Rusya ve İngiltere hakkında soruşturma açtığını açıkladı. Rusya'ya için ayrıca ırkçılık, meşale yakma gibi suçlardan soruşturma açan UEFA, İngiltere ve Rusya Futbol Federasyonu’na, şiddetin devam etmesi durumunda diskalifiye edeceklerini bildirdi.

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