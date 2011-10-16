-UEFA'dan İlker Uğur'a görev İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - UEFA, Futbol Federasyonu Uluslararası Etkinlikler Departmanı Müdürü İlker Uğur'u, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile Apoel FC takımları arasında 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada medya sorumlusu olarak görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki sezondur UEFA Medya Sorumlusu olarak atanan İlker Uğur, FC Porto-Apoel FC karşılaşmasının medya operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleşmesinden sorumlu olacak. Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.