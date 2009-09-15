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Spor

UEFA'dan iki Türk hakeme görev

15 Eylül 2009 22:21

Türk hakemler M. Selçuk Dereli ve Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında görev yapacaklar.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, M. Selçuk Dereli, 17 Eylül Perşembe günü FK Partizan ile FC Toulouse arasında yapılacak (J) Grubu maçında düdük çalacak. Dereli'nin yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Özgüç Türkalp olacak. UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde ilk defa denenecek ek yardımcı hakemlik uygulaması kapsamında Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım ise bu maçın ek yardımcı hakemleri olacak.
Cüneyt Çakır ise 1 Ekim Perşembe günü Valencia CF ile Genoa arasında yapılacak (B) Grubu maçını yönetecek. Çakır'ın bu mücadeledeki yardımcıları Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş olacak. Karşılaşmadaki 4. hakemlik görevini Süleyman Abay üstlenecek. Bu maçın ek yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya olarak belirlendi.

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