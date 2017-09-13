UEFA'dan iki kulübe soruşturma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Celtic-Paris Saint-Germain (PSG) ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Celtic ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle her iki taraf hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. Ev sahibi İskoç ekibi, sahaya seyircisinin girmesi, Fransa temsilcisi ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacak.

PSG'nin 5-0 kazandığı mücadele sırasında Celticli bir taraftar, PSG'li Kylian Mbappe'ye doğru hızla koşarken son anda güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştu. Fransız taraftarlar ise stat koltuklarını sökerek parçalamıştı.

İngiltere'den Manchester United ile İsviçre'den Basel takımları arasında oynanan A Grubu mücadelesinde ise tribünlerde meşale yakılması gerekçesiyle konuk ekip Basel hakkında soruşturma başlatıldı.

Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim'de yapılacak toplantının ardından verilecek.