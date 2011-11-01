-UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fulham-Wisla Krakow maçını yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Özkahya, 3 Kasım Perşembe günü K Grubu'nda İngiliz ekip Fulham ile Polonya temsilcisi Wisla Krakow arasındaki mücadelede düdük çalacak. Londra'da Craven Cottage Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Cem Satman yapacak. Koray Gençerler de karşılaşmanın 4. hakemi olacak. Mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek.