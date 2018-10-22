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Spor

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 25 Ekim'deki maçı yönetecek

22 Ekim 2018 17:58

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.

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