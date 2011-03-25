-UEFA'DAN HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK'E GÖREV İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Göçek, 29 Mart Salı günü Romanya ile Lüksemburg arasında Romanya'nın Piatra Neamt kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını yönetecek. Karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yaparken, Halis Özkahya da maçın dördüncü hakemi olacak.