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Spor

UEFA'dan GS'ye ''hayali'' transfer İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2011 18:42

-UEFA'dan GS'ye ''hayali'' transfer İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - UEFA'nın internet sitesinde, Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda Christopher Einefanthen S. diye bir isme yer vermesi şaşkınlık yarattı. UEFA, resmi sitesinde, Christopher Einefanthen S.'yi 30 numara ile sarı-kırmızılı takımın forvetleri arasında gösterdi. Galatasaray Futbol Takımı Menajeri Cenk Ergun, Christopher Einefanthen S. diye birisinden haberleri olmadığını, UEFA'nın yanlışlıkla bu isme kadrolarında yer verdiğini bildirdi. Ergun, bu ismin kadrolarından çıkarılması için gerekli mercilerle görüşeceklerini belirtti. Öte yandan, Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak gönderin Juan Pablo Pino'nun da Galatasaray'ın listesinde gösterilmesi dikkati çekti.

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