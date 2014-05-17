UEFA'dan G.Saray'a ceza!

Galatasaray, UEFA'nın yaptığı incelemeler sonucunda, Finansal Fair Play kriterlerinin belirlediği sınırın 9,4 milyon Euro aşıldığını açıkladı ve UEFA'nın 200 bin euro ceza verdiğini duyurdu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Daha önce Şirketimizin 31/05/2013 tarihi itibariyle UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri kapsamında belirlenmiş olan başa baş açık ("break-even deficit") sınırını yaklaşık 9,4 milyon Euro aşmış olduğu kamuoyuna açıklanmıştı. Müteakip incelemeler neticesinde söz konusu aşımın 4,3 milyon Euro olduğu belirlenmiş ve bu konuyla ilgili olarak, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Düzenlemeleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.Ş. ("Şirket") arasında 16 Mayıs 2014 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. 2014-15 ve 2015-16 futbol sezonlarını kapsayan anlaşmaya göre;

- Şirket 2015-2016 izleme periodu (monitoring period) sonuna kadar UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Düzenlemeleri'nde tarif edildiği şekilde başa-baş uyumluluğunu sağlamayı kabul etmiştir. Diğer bir ifadeyle, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 raporlama periyotlarına ait toplam başa baş sonucu, başa-baş fazlası veya UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Düzenlemeleri madde 63'te tarif edilen kabul edilebilir sapmalar içinde kalacaktır.

- Anlaşmaya göre Şirketimiz, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin giderlerin, anlaşma süresini kapsayan finansal raporlama dönemleri boyunca arttırılmayacağını taahhüt etmiştir.

- Şirketimiz 2013-2014 sezonuna ait UEFA gelirlerimizden 200.000 Euro'nun UEFA tarafından mahsup edileceğini kabul etmiştir.

Şirketimiz, ilgili anlaşma maddeleri ve mevzuat çerçevesinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na altı aylık dönemler aralığında ilerleme raporu sunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.