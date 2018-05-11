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Spor

UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Başkan Cengiz: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarına katılmama cezası vermediğini söyledi

11 Mayıs 2018 19:27

Başkan Cengiz: \"Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları\'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok\"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA\'nın sarı-kırmızılı kulübe Avrupa kupalarına katılmama cezası vermediğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde Cenevre\'ye giderek taahhüt sözleşmesi yapacaklarını belirten Mustafa Cengiz, \"Az önce UEFA\'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları\'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa\'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre\'ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA\'nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın.\"

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