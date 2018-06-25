UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray ile 4 yıllık bir uzlaşma yapan UEFA kararını gözden geçirecek. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-kırmızılılar hakkında verilen kararı tekrar gözden geçirecek.

Araştırma komisyonu başkanı José Narciso da Cunha Rodrigues'in kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda talepte bulunduğu dile getirildi.

UEFA, 13 Haziran'da açıkladığı kararda sarı kırmızılı kulüp ile yapılan anlaşmada; ilk etapta 6 milyon Euro para cezası, bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray'a 9 milyon Euro daha para cezası, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazılması, her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayının +1 olarak yükselmesi, 1'inci yıl en fazla 20 milyon Euro zarar, 2'nci yıl 10 milyon Euro zarar, 3'üncü yılda ise zarar etmemesi şartlarının olduğunu açıklamıştı.