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Spor

UEFA’dan Galatasaray’a bütçe uyarısı

Denk bütçeyi tutturamadığı için UEFA'dan ceza alan Galatasaray, 31 Mayıs 2015'te en fazla 30 milyon euro zarar gösterebilecek

10 Haziran 2014 14:03

Galatasaray’ın UEFA’ya sunduğu denk bütçeyi 4.3 milyon euro aştığı için Finansal Fair Play kriterleri gereği 200 bin euro para cezası alan Galatasaray’da, Başkan Ünal Aysal temkinli davranıyor. Mali gerekler ile hareket edip başka bir yaptırım ile karşılaşmak istemiyor. 30 milyon euro zarar hakkı tanıyan UEFA’nın süresi 31 Mayıs 2015’te sona eriyor. Yönetim, halen 60 milyon euro olan bu zararı indirmek amacıyla kemer sıkıyor.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Roberto Mancini ile yapacağı görüşmede kulübün transfer bütçesini, mali gerçeklerini ve planlamasını anlatacak. 

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Roberto Mancini ile yapacağı görüşmede kulübün transfer bütçesini, mali gerçeklerini ve planlamasını anlatacak.

 

Kalite düşürülmeyecek aksine yükselecek 

 

Galatasaray Sportif AŞ’nin zararı Ocak ayında yapılan transfer harcamaları ile beraber 60 milyon euro düzeyinde. Bu tarihte bu rakamın 30 milyon euroya inmesi gerekiyor. Aysal, Mancini’ye ellerindeki kadronun geniş olduğunu ve transferde ancak mevcut kadroda indirim yapıp maliyetini düşürmeleri ya da karlı oyuncu satışı halinde transfer için yeni fon üretebileceklerini belirtecek. Aynı zamanda Aysal bu kalemleri kullanıp, transfer dönemini 3 oyuncu takviyesi ile kapatmayı da planlıyor. 

Başkan, bu oyuncuları ve politikalarını şu sözlerle dün açıkladı:

“Aslında Galatasaray’ın bütün oyuncuları çilek ama yenileri de gelecek. Herkesin takım içinde görmekten mutlu olacağı oyuncular gelecek. Kaliteyi düşürmeyeceğiz, yükselteceğiz...”

 

Yıldızlar için dünya kupası bekleniyor 

 

GS Store Pazarlama şirketinin yüzde 50’si Sportif AŞ’ye satılıp, Denizbank’a olan kredi borcu da kur farkı zararını ortadan kaldırmak adına TL'ye çevrildi. Aynı zamanda Galatasaray Yönetimi, bu doğrultuda oyuncu kadrosu ve maliyetini düşürüp, Muslera ve Sneijder gibi oyuncularının yüksek teklif alması halinde satılabileceğini ifade ediyor. Alınması düşünülen oyuncular için kulüplerine bu politika nedeniyle takas futbolcu önerisi yapılıyor. Yeni gelir yaratabilecek stratejiler de hazırlanıyor. 

 

 

Bahane duymak istemiyoruz 

 

Başkan Ünal Aysal, Galatasaray Lisesi öğrencilerinin katıldığı konferansta Mancini hakkında konuştu. Aysal, İtalyan hocayla bir araya geleceğini belirterek, “Mancini ile bir toplantı yaparak şartlarımızı sunacağız ve cevabını bekleyeceğiz. Biz her şeyin net olmasını istiyoruz. Hocamız daha sonra bize çıkıp herhangi bir başarısızlıkta siz bana istediğim futbolcuları almadınız diyerek bir bahene üretilmesini istemiyoruz” dedi.

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