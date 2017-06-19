T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye kabul mektubu

Geçen sezon eleme grubundan çıkan sarı-lacivertliler, Rusya'nın Krasnodar takımına elenmişti

19 Haziran 2017 18:02

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiğine ve kabul gördüğüne ilişkin bir mektup yayımladı.

Geçen sezon Manchester United ve Feyenoord'un bulunduğu gruptan çıkıp, Rusya'nın Krasnodar ekibine karşı 2 maç sonunda dezavantajlı sonuç alarak elenen Fenerbahçe, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yer alan konuya ilişkin metin şöyle:

"Kulübümüzün, 2017-2018 futbol sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiği ve turnuvada oynamaya hak kazandığı UEFA tarafından tarafımıza resmen bildirilmiştir"

"UEFA’dan kulübümüze 19 Haziran 2017 tarihinde tebliğ edilen bilgilendirme yazısında, kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 futbol sezonuna ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığı ifade edilmiş, turnuvada bulunmasında hiçbir sıkıntı olmadığı dile getirilmiştir"

"UEFA’dan gönderilen kabul metninde, “UEFA Avrupa Ligi’ne katılım için gerekli tüm belgeler dikkatli bir şekilde incelendikten sonra UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 Talimatı Paragraf 4.01’de yer alan tüm kriterlerin yerine getirildiği kabul edilmiştir. Kulübünüzün 2017-2018 sezonu için UEFA Avrupa Ligi’nde yer almasının kabul edildiğini memnuniyetle bildiriyor, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı."

ETİKETLER

UEFAAvrupa Ligionaykabulfenerbahçemektupbildiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24