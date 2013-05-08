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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 10 bin euro para cezası

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Viltoria Plzen maçında Fenerbahçe taraftarlarının acil çıkış kapılarını açma çabaları sebebiyle UEFA'nın 10 bin avro para cezası verdiği ifade edildi

08 Mayıs 2013 19:53

Fenerbahçe'yi BATE Borisov ve Viktoria Plzen maçlarında seyircisiz oynamaya mahkum eden UEFA Sarı-lacivertililere bu kez de para cezası verdi. UEFA, daha önce yaptığı uyarıda Fenerbahçe'ye iki yıl içinde ceza gerektirecek bir saha olayı yaşanması halinde Sarı-lacivertileri Avrupa Kupaları'ndan men edileceği uyarısı yapılmıştı. Söz konusu maçta stadyumda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar sahte biletle stada girmeye çalışıp, kapıları açmayı denemişti. Fenerbahçe yönetimi girişimi haber alarak hem Çek kulübünü hem de UEFA'yı uyarmıştı. Bu uyarı sayesinde Fenerbahçe sadece para cezasıyla kurtuldu.

Fenerbahçe’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “UEFA Kontrol ve Disiplin Komitesi, 19 Nisan 2013 tarihinde yaptığı toplantıyla, 7 Mart 2013 tarihinde deplasmanda oynanan Viltoria Plzen maçındaki taraftar olayları nedeniyle (Stadyumda yer alan Fenerbahçe taraftarlarının acil çıkış kapılarını açma yönündeki teşebbüsü), Kulübümüzün 10.000 Avro para cezasına çarptırılmasına karar vermiştir. Kulübümüze, 7 Mayıs 2013 tarihiyle ulaşan ilgili kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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