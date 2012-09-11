T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe ve Eskişehirspor'a soruşturma

UEFA, 23 kulüp hakkında Finansal Fair Play soruşturması başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda söz konusu kulüplerin UEFA'dan gelecek gelirleri donduruldu

11 Eylül 2012 15:48

UEFA, Fenerbahçe ve Eskişehirspor’un Finasal Fair Play ödül gelirlerini geçici olarak durdurdu. UEFA, söz konusu kulüplere bilgilendirme için 30 Eylül'e kadar süre tanıdı.

UEFA, aralarında Fenerbahçe ve Eskişehirspor'un da bulunduğu 23 kulübün Avrupa kupaları ödül gelirlerini geçici olarak dondurdu.

UEFA bu duruma gerekçe olarak kulüplerin Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında eksik bilgilendirme yapmalarını gösterdi. Kulüplerin vadesi geçmiş borçlarıyla ilgili 30 Haziran 2012'ye kadar UEFA'yı bilgilendirmeleri gerekiyordu.

 

Son gün 30 Eylül

 

UEFA, söz konusu kulüplere bilgilendirme için 30 Eylül'e kadar süre tanıdı. Bu süre boyuncakulüplerin 2012-13 sezonunda Avrupa kupalarından kazanacağı ödül gelirleri donduruldu. Zorunlu bilgilendirmenin yapılması halinde kulüpler 30 eylül'den sonra yeniden ödül gelirlerine kavuşabilecek.


Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile birlikte 23 Avrupa kulübü arasında, Atletico Madrid, Malaga, Rubin Kazan, Sporting Lizbon gibi tanınmış ekipler de yer alıyor.

ETİKETLER

uefasoruşturmaeskişehirfenerbahçegelir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24