UEFA'dan Fenerbahçe ve Eskişehirspor'a soruşturma

UEFA, Fenerbahçe ve Eskişehirspor’un Finasal Fair Play ödül gelirlerini geçici olarak durdurdu. UEFA, söz konusu kulüplere bilgilendirme için 30 Eylül'e kadar süre tanıdı.

UEFA, aralarında Fenerbahçe ve Eskişehirspor'un da bulunduğu 23 kulübün Avrupa kupaları ödül gelirlerini geçici olarak dondurdu.

UEFA bu duruma gerekçe olarak kulüplerin Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında eksik bilgilendirme yapmalarını gösterdi. Kulüplerin vadesi geçmiş borçlarıyla ilgili 30 Haziran 2012'ye kadar UEFA'yı bilgilendirmeleri gerekiyordu.

Son gün 30 Eylül

UEFA, söz konusu kulüplere bilgilendirme için 30 Eylül'e kadar süre tanıdı. Bu süre boyuncakulüplerin 2012-13 sezonunda Avrupa kupalarından kazanacağı ödül gelirleri donduruldu. Zorunlu bilgilendirmenin yapılması halinde kulüpler 30 eylül'den sonra yeniden ödül gelirlerine kavuşabilecek.



Fenerbahçe ve Eskişehirspor ile birlikte 23 Avrupa kulübü arasında, Atletico Madrid, Malaga, Rubin Kazan, Sporting Lizbon gibi tanınmış ekipler de yer alıyor.