-UEFA'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI BERLİN (A.A) - 05.07.2011 - UEFA Basın Bürosu Sözcüsü, Alman radyo ve televizyon kuruluşu ''Deutsche Welle''nin (DW) Türkçe Servisine yaptığı açıklamada, bir suç ispatlanana kadar kendileri için masumiyet esasının geçerli olduğunu belirterek, kendileri tarafından Fenerbahçe'nin maçlarının askıya alınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Sözcü, açıklamasında, UEFA'nın direkt olarak bu olaya karışmak istemediğini belirterek, ''Şu anda ortam çok karışık. UEFA olarak geleceğe yönelik herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemiyoruz. Ancak bizim için hukukun temel kurallarından olan suçsuzluk esastır. Tersi ispatlanana kadar insanların masum olduğu ilkesi bir evrensel hukuk kuralı. O nedenle soruşturma sürüyor olsa da Fenerbahçe yasal hakkı doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) vereceği karara göre Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek'' şeklinde konuştu. ''UEFA'nın Fenerbahçe'nin maçlarını askıya aldığı veya alacağı gibi bir durum söz konusu değil'' diyen sözcü, bunun Türk futbolunun iç sorunu olduğu, TFF'nin Fenerbahçe ile ilgili kararları alacağını, kendileri açısından evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu kaydetti. Fenerbahçe soruşturmasında UEFA'nın olayın herhangi bir tarafı olmadığını vurgulayan sözcü, konunun Türkiye ve Türk futbolu için ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını, olayın bir tarafı gibi gösterilmek istemediklerini, soruşturmanın tamamen TFF'nin konusu olduğunu yineledi. Soruşturma sonunda bir yargılama olup olmayacağının henüz belli olmadığına işaret eden sözcü, ''Bir yargılama olur ve sonuçlanması uzun zaman alırsa bile bu durum masumiyet esası ışığında değerlendirilir'' dedi. Bugüne kadar benzer bir olay ile karşılaşmadıklarını ifade eden sözcü, bu nedenle bu olaya ilişkin daha önceden oluşmuş genel bir uygulamanın olmadığını ve TFF'nin tavrının önemli önemli olduğunu bildirdi.