UEFA'dan F.Bahçe ve Eskişehirspor'a müjde

UEFA, Finansal fair-play kapsamında ödül gelirlerine temlik konulan Fenerbahçe ve Eskişehirspor'un tedbir kararını kaldırdı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Eskişehirspor kulüplerinin ödül gelirlerine konulan tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe ve Eskişehirspor kulüplerinin yanı sıra FK Zeljeznicar, FK Sarajevo, FK Borac Banja Luka, PFC CSKA Sofia, Club Atlético de Madrid, Maccabi Netanya FC, FK Shkendija 79, Floriana FC, FK Buducnost Podgorica, FK Rudar Pjevlja, Ruch Chorzow, Sporting Clube de Portugal, FC Vaslui ve FC Rubin Kazan kulüplerinin de tedbir kararlarının kaldırıldığı açıklandı.