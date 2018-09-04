UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Fatih Terim ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde edilen şampiyonluğun kutlama fotoğrafı paylaşıldı.

"İmparator Fatih Terim, bugün 65 yaşında" denilen paylaşımda, "Fatih Terim, Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndan çıkarabilecek mi?" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada FIFA'nın resmi Twitter hesabında da Fatih Terim'in yanı sıra bugün doğum günü olan futbol adamları için kutlama mesajı yer aldı.