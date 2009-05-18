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Spor

UEFA'dan derbiye izin çıkmadı

UEFA, final öncesi Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçına izin vermedi

18 Mayıs 2009 03:00

UEFA, final öncesi Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçına izin vermedi

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilen Faruk Özak'ın koltuğuna oturur oturmaz gerçekleştirmek istediği ve 19 Mayıs günü oynanması kararlaştırılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dostluk maçının iptal edilmesi gündeme geldi.

Aynı günün akşamı, UEFA Başkanı Michel Platini'nin, TFF Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte kulüp başkanlarının da katılacağı UEFA Kupası finali öncesi verilecek yemeğin de araya girmesi, bu maçın iptaline gerekçe olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın hafta sonunda Beşiktaş ile yapacağı maçı da göz önüne alan yetkililerin, dostluk karşılaşmasının ileriki bir tarihe alınması konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.

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