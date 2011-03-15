-UEFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A YİNE GÖREV İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 17 Mart Perşembe günü Manchester City ile Dinamo Kiev takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3.tur rövanş maçını yönetecek. İngiltere'de TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Süleyman Abay da maçın dördüncü hakemi olacak. Ayrıca Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Ocak 2010'dan bu yana, elit hakem kategorisinden sonraki en üst klasman olan 1. kategoride yer alan Cüneyt Çakır'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 24 Şubat UEFA Avrupa Ligi 2.turunda Villarreal-Napoli maçı 7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Werder Bremen ile Inter maçı 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Chelsea ile Spartak Moskova maçı 12 Ekim Belarus ile İtalya arasındaki U21 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş maçı 29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona maçı 3 Eylül Litvanya ile İskoçya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos Sturm Graz ile Juventus arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 3 Ağustos KAA Gent -FC Dinamo Kiev arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı