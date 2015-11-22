UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Barcelona-Roma maçını yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Salı günü Nou Camp'ta oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Eyisoy'un dördüncü hakem görevini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

Milli futbolcu Arda Turan'ın takımı Barcelona ile Salih Uçan'ın formasını giydiği Roma'nın karşı karşıya geleceği maç, TSİ 21.45'te oynanacak.