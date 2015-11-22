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Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

Cüneyt Çakır, Nou Camp'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek

22 Kasım 2015 17:46

Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynanacak Barcelona-Roma maçını yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Salı günü Nou Camp'ta oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Eyisoy'un dördüncü hakem görevini üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

Milli futbolcu Arda Turan'ın takımı Barcelona ile Salih Uçan'ın formasını giydiği Roma'nın karşı karşıya geleceği maç, TSİ 21.45'te oynanacak.

 

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