-UEFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Rubin Kazan ile Barcelona arasında 29 Eylül'de oynanacak maçı yönetecek. Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamaya göre, UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ı, Rusya'nın FC Rubin Kazan ile İspanya'nın FC Barcelona takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçına atadı. Açıklamada, Rusya'nın Kazan şehrindeki Centralni Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı bildirildi. İlave yardımcı hakemlik görevini ise Fırat Aydınus ve Tolga Özkalfa'nın yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi de Süleyman Abay olacak.