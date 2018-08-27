T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Salzburg-Kızılyıldız maçını yönetecek

27 Ağustos 2018 17:19

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Avusturya'nın Salzburg takımı ile Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi arasında 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halis Özkahya ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

ETİKETLER

Cüneyt ÇakırUEFAgörev
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24