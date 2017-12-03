UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır'a UEFA'dan önemli bir görev verildi. FIFA kokartlı hakem, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern-PSG maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında 5 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.