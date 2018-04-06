T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'na katılım ücreti

Türk hakem, turnuvada 1. kategori hakemler arasında gösteriliyor

06 Nisan 2018 15:34

Dünya Kupası'nda maç yönetecek birinci kategori hakemlere UEFA'dan ödemeler yapılıyor. Cüneyt Çakır'a ilk planda 57 bin 500 Euro (285 bin lira) artı maç başına 2 bin 500 Euro (Yaklaşık 12 bin 500 lira) ödenecek.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Alman Felix Brych, Cüneyt Çakır ve Arjantinli Pitana gibi 1. kategori hakemler turnuvaya katılım ücreti olarak 57 bin 500 Euro (yaklaşık 285 bin TL) kazanacaklar.

Yan hakemlerin turnuvaya katılım parası olarak 20 bin Euro (Yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 Euro yani 8 bin lira kazanacakları yazıldı

ETİKETLER

Cüneyt Çakırdünya kupasıhakemFIFAUEFAorta hakemmaç hakemiyan hakemyardımcı hakemlerücretödemekatılım ücretihakemlerin alacağı para2018Rusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24