UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'na katılım ücreti

Dünya Kupası'nda maç yönetecek birinci kategori hakemlere UEFA'dan ödemeler yapılıyor. Cüneyt Çakır'a ilk planda 57 bin 500 Euro (285 bin lira) artı maç başına 2 bin 500 Euro (Yaklaşık 12 bin 500 lira) ödenecek.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Alman Felix Brych, Cüneyt Çakır ve Arjantinli Pitana gibi 1. kategori hakemler turnuvaya katılım ücreti olarak 57 bin 500 Euro (yaklaşık 285 bin TL) kazanacaklar.

Yan hakemlerin turnuvaya katılım parası olarak 20 bin Euro (Yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 Euro yani 8 bin lira kazanacakları yazıldı