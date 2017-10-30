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Spor

UEFA'dan Çakır ve Özkahya'ya görev

İSTANBUL, (DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya ve Cüneyt Çakır, hafta içi oynanacak olan UEFA organizasyonlarında görev alacak

30 Ekim 2017 20:12

İSTANBUL, (DHA)

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya ve Cüneyt Çakır, hafta içi oynanacak olan UEFA organizasyonlarında görev alacak.
Halis Özkahya, Steaua Bükreş ile Hapoel Beer Sheva arasında 2 Kasım Perşembe günü TSİ 23.05\'te oynanacak UEFA Avrupa Ligi G Grubu mücadelesinde düdük çalacak. Özkahya\'nın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Kerem Ersoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ise, Tottenham ile Real Madrid arasında 1 Kasım 2017 Çarşamba günü TSİ 22.45\'te oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakem olarak sahada yer alacak..

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