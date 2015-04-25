UEFA'dan Bursaspor'a iyi haber

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Bursaspor'a uyguladığı ekonomik yaptırımları, Bursaspor'un anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle hafifletti. Yeşil beyazlı kulübün men cezası geçerliliğini koruyor, ancak Bursaspor sorumluluklarını yerine getirdiği için cezası artmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, soruşturma komisyonu tarafından yapılan incelemenin ardından, Bursaspor'un UEFA ile geçen yıl imzaladığı anlaşmanın ekonomik şartlarının tümünü yerine getirdiği belirtildi.

Bursaspor'un sorumluluğunu yerine getirmesi dolayısıyla anlaşma maddelerinde yer alan yükümlülükleri sona erdi ve ekonomik yaptırımlar da hafifletildi.

Men cezası geçerliliğini koruyor

UEFA, Zambiyalı oyuncu Mbesuma'nın bonservis bedelini geç ödediği gerekçesiyle Bursaspor'a, 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermişti. Yeşil beyazlı kulübün men cezası geçerliliğini koruyor, ancak Bursaspor sorumluluklarını yerine getirdiği için cezası artmayacak.

Rusya'nın Anji Makhachkala Kulübü'nün de Bursaspor gibi imzaladığı anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi nedeniyle cezası hafifletildi. Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un ise tüm ekonomik şartları yerine getirmesi ve ödemelerini yaptığı için hakkında yürütülen soruşturmanın kapatıldığı kaydedildi.

Ayrıca, Rus temsilcisi Dinamo Moskova'nın, borcunu ödeyebilecek kadar gelir gösterememesi gerekçesiyle dosyasının CFCB'nin yargı komisyonuna sevk edildiği vurgulandı.