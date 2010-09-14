-UEFA'DAN BÜLENT YILDIRIM'A GÖREV İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - UEFA, FIFA kokartlı hakemlerden Bülent Yıldırım'ı, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile Belçika temsilcisi Anderlecht arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi G Grubu maçına atadı. Hırvatistan'ın Split şehrindeki Poljud Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını M.Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Özkan olacak.