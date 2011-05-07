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Spor

UEFA'DAN BLATTER'E DESTEK LONDRA (A.A)

07 Mayıs 2011 14:00

-UEFA'DAN BLATTER'E DESTEK LONDRA (A.A) - 07.05.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), gelecek ay yapılacak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) seçiminde mevcut başkan Sepp Blatter'i destekleyeceğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, ''UEFA İcra Kurulu, yaklaşan FIFA başkanlık seçiminde Sepp Blatter'e tam destek verme kararını almıştır ve UEFA üyesi tüm federasyonlara aynı yolu izlemelerini tavsiye etmektedir'' denildi. Seçimde kullanılacak 208 oyun 53'üne sahip olan UEFA'nın Blatter'i destekleme kararı, İcra Kurulu'nun 13 üyesinin onayıyla alındı. FIFA başkanlığını 3 dönemdir yürüten ve bu göreve son kez aday olduğunu açıklayan Blatter, seçimde Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Muhammed Bin Hammam ile yarışacak. Seçim 1 Haziran'da yapılacak.

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