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Spor

UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

Dinamo Kiev-Beşiktaş siyah beyazlı taraftarların davranışları nedeniyle Beşiktaş'a ceza geldi

27 Şubat 2017 21:34

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, Beşiktaşlı taraftarların meşale yakması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 60 bin euro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Dinamo Kiev ile oynanan maçta yaşanan taraftar olaylarından dolayı Beşiktaş'a 60 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 6 Aralık 2016'da Dinamo Kiev ile Ukrayna'da karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.

Disiplin Kurulu ayrıca, ev sahibi Dinamo Kiev'e de aynı maçta yaşanan taraftar olayları, organizasyon yetersizliği ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle 60 bin euro para cezası verdiğini kaydetti.

 

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