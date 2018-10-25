UEFA'dan Beşiktaş'a 43 milyon 272 bin euro gelir

İSTANBUL,(DHA)

UEFA geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde boy gösteren takımların elde ettikleri gelirleri açıkladı. Türkiye\'yi Şampiyonlar Ligi\'nde tek başına temsil eden Beşiktaş, 43 milyon 272 bin Euro geliri kasasına koydu.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye\'yi temsil eden Beşiktaş, Leipzig, Monaco ve Porto\'nun yer aldığı G Grubu\'ndan namağlup olarak çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi\'ne katılım bedeli olarak 12 milyon Euro gelir elde eden Siyah-beyazlılar, grup maçlarında aldığı 4 galibiyet 2 beraberlikle de 7 milyon 524 bin Euro\'yu kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi havuzundan da 17 milyon Euro gelir elde eden Beşiktaş, 2\'nci tura yükselme bedeli olarak ise 6 milyon Euro kazandı. Beşiktaş bunların toplamında 43 milyon 272 bin Euro gibi bir gelir elde etti.

Geçen sezonun en çok kazanan kulübü ise 88 milyon 654 Euro ile İspanyol ekibi Real Madrid oldu.

Bu arada Avrupa Ligi\'nde gruplarından çıkamayan Medipol Başakşehir, 14 milyon 112 bin 807, Atiker Konyaspor da 10 milyon 942 bin 150 avro gelir elde etti.