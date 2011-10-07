-UEFA'dan Barcelona'ya ceza MADRİD (A.A) - 07.10.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İspanya'nın Barcelona takımına, iki ay önce oynanan Avrupa Süper Kupası maçının ikinci 45 dakikasına geç çıktığı ve taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle 110 bin Avro ceza verdi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona'nın, 26 Ağustos'ta Portekiz'in Porto takımını 2-0 yendiği Süper Kupa maçının ikinci yarısına iki dakika geç çıktığı ve taraftarların bulunduğu bölümde 10 adet meşale yakıldığı için bu cezanın verildiği belirtildi. Barcelona'nın, karara itiraz etme hakkı var.